النصر يتخذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي بندر الرشود أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت يتخذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين ضد العالمي.

النصر يُقاضي المتجاوزين

وقال بندر الرشود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “للعلم لمن يعتقد أن إدارة العالمي صامتة عن المتجاوزين بحق النصر فهو مخطئ”.

وتابع قائلًا: “فهناك عدد كبير من القضايا مرفوعة لدى الجهات المختصة ضد صحف، مقدمي برامج، إعلاميين، مغردين أي تجاوز أو تعدٍ سيتم التصدي له”.

وشهدت تغريدته تفاعلًا كبيرًا، وعلق الإعلامي عبدالكريم الزامل قائلًا: “أخي العزيز بندر الكلام هذا نسمعه منذ ما يقارب العام أعطني اسمًا واحدًا تم معاقبته..!”.

ورد الرشود قائلًا: “أبو حسام.. الإدارة ترصد التجاوز وتقوم برفع ذلك للجهة المعنية، وهناك أرقام لتلك القضايا وموثقة والإدارة من وقت لآخر تقوم بمتابعة ما يستجد.. لماذا لم يُستدعَ أو يعاقب المتجاوز هذه الله أعلم بها”.

النصر يخسر الديربي

ولعب النصر ضد الهلال بالأمس على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بهزيمة العالمي بنتيجة 4/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي عند 45 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.



