النصر يتخطى أبها بثنائية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة أبها والنصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدفين دون رد.

واحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز مباراة أبها والنصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ23 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها والنصر:

وبدأت المباراة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن لم تنجح محاولاتهم، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط العالمي بقوة وحصل على ركلة جزاء، نفذها المغربي عبدالرزاق حمدالله بنجاح، ليمنح الأصفر التقدم عند الدقيقة 58، ويُعزز صدارته لقائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعاد النيجيري أحمد موسى ذاكرة التهديف بعد فترة من الغياب، وعزز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 64، حيث استغل تمريرة مميزة، لينفرد بمرمى الفريق الأبهاوي ويهز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز العالمي بهدفين نظيفين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ورفع العالمي رصيده إلى 48 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند النقطة 33 في المركز التاسع.



