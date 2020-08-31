النصر يوقع مع أسامة الخلف لـ4 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، أسامة الخلف لتمثيل العالمي بداية من الموسم المقبل.

أسامة الخلف في النصر:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب أسامة الخلف أثناء توقيع عقود انضمامه إلى العالمي، وأخرى وهو بقميص الأصفر بصحبة المشر العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي.

وأشار حساب نادي النصر إلى أن الإدارة نجحت في الحصول على توقيع أسامة الخلف رسميًّا بعقد يمتد لـ4 سنوات، وذلك بحضور عبدالرحمن الحلافي، والرئيس التنفيذي ناصر الجميد ووكيل اللاعب رفيع الشهراني.

وكان الخلف قد أعلن اليوم عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، عن انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تألق الخلف:

وبدأ أسامة الخلف مسيرته مع هجر، قبل أن ينتقل إلى صفوف الاتفاق في 2017، وتمت إعارته إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، وتعاقد معه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

وظهر صاحب الـ23 عامًا، بشكل مميز مع الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين.







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