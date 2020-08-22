النصر يُضحي بأحد نجومه لضم صفقتين من العيار الثقيل

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية خلال الفترة المقبلة.

وكان العالمي نجح مؤخرًا في ضمّ 6 لاعبين وهم: “سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز العلاوي، أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي”.

ويبدو أن نادي النصر لن يكتفي بهذه الصفقات، حيث يضع العالمي أنظاره على ضم البرازيلي أنسيلمو لاعب الوحدة واللاعب الرأس أخضري هيلدون راموس لاعب التعاون.

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن النصر يُفكر في تدعيم الجانب الهجومي لديه بضم هيلدون راموس وأنسيلمو، وذلك تحسبًا لرحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى المرتقب.

العالمي يُحدد هوية اللاعب الذي سيُضحى به:

وقد يُضحي النصر بلاعبه عبدالعزيز الجبرين، وذلك للاستفادة من المال وضخه في الصفقتين، لتدعيم صفوف العالمي.

ولم يُخفِ ناديا الوحدة والتعاون، إعجابهما الشديد بضمّ الجبرين، الذي يُعاني بسبب عدم اللعب أساسيًّا مع أصفر العاصمة مؤخرًا.

حقيقة اقتراب أمرابط من مُغادرة النصر:

من ناحية أخرى، ارتبط اسم اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، بالرحيل عن نادي النصر مؤخرًا، وذلك قبل نهاية الموسم الحالي 2019/ 2020.

وقيل: إن اللاعب المغربي يهدف للرحيل عن العالمي، وذلك قبل نهاية مباريات النصر في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، حقيقة اقتراب اللاعب المغربي من الرحيل عن النصر قائلًا اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر”: “رجعت حليمة لعادتها القديمة.. يطلق الإشاعة.. من لا تهمه مصلحة النصر.. ويتداولها البعض.!! جميع اللاعبين باقون إلى نهاية الموسم ولن يلتفت فيتوريا لآرائنا.. بدل أن نتحدث عن ذلك ونهبط من عزيمة نجومنا…ادعموهم.. والعكس صحيح”.





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