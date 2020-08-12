النفط يتراجع 1% مع تضاؤل الآمال في حزمة تحفيز أمريكية

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط حوالي 1%، اليوم الثلاثاء، بعد أن صعدت في وقت سابق من الجلسة، مع تضاؤل الآمال في إقرار سريع لحزمة تحفيز لمساعدة الاقتصاد الأمريكي، بينما تتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق 49 سنتًا، أو 1.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 44.50 دولار للبرميل.

ونزلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتًا، أو 0.8 بالمائة، لتغلق عند 41.61 دولار للبرميل.

وتأثرت الأسعار بمبيعات لجني الأرباح قبيل أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وتبادل زعماء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي الانتقادات بشأن مأزق في المحادثات حول حزمة مساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة دون أن تلوح في الأفق أي بوادر على استئناف المفاوضات التي انهارت الأسبوع الماضي.



