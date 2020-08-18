النفط يصعد بدعم من خطة الصين لزيادة الواردات من أمريكا

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط يوم أمس الاثنين، مع امتثال المنتجين في مجموعة أوبك+ بشكل كامل تقريبًا لاتفاقهم العالمي لخفض الإنتاج في يوليو، وبعد أن قال مسؤولون أمريكيون: إن الصين تتقيد بالمرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 57 سنتًا، أو 1.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 45.87 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتًا، أو 2.1 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 42.41 دولار للبرميل.

وقال مصدران في أوبك+ لرويترز: إن نسبة امتثال أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط من المتوقع أنها بلغت حوالي 97 بالمائة في يوليو.

وتخفض الدول المنتجة للنفط الإنتاج بمستويات قياسية لكبح المعروض وخفض مخزونات الخام حول العالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين: إن الصين تفي بجانبها في اتفاق التجارة الذي وقعه البلدان في يناير كانون الثاني، رغم أنها لم تصل حتى الآن إلى المستويات المتوقعة لمشترياتها من المنتجات الأمريكية.

وحجزت شركات نفط صينية مملوكة للدولة ناقلات لنقل ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأمريكي في شهري أغسطس وسبتمبر.





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