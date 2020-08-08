النفط يقل عن 45 دولارًا بفعل ضبابية الطلب

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمائة، اليوم الجمعة، مما قلص مكاسبها الأسبوعية، وذلك على خلفية المخاوف من تعثر التعافي العالمي بفعل عودة وتيرة إصابات فيروس كورونا للارتفاع.

ولا تزال عودة تنامي وتيرة الإصابات مشكلة رئيسية للأسواق وتوقعات الطلب. وتزايد حالات الإصابة في عدد من الولايات الأمريكية، في حين سجلت الهند قفزة يومية غير مسبوقة في الإصابات.

وجرت تسوية خام برنت على هبوط 69 سنتًا، بما يعادل 1.5 بالمائة، إلى 44.40 دولار للبرميل، وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتًا، أو 1.7 بالمائة، إلى 41.22 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 2.5 بالمائة، في حين ربح غرب تكساس الوسيط 2.4 بالمائة.

تعثرت محادثات بين مشرعين في الولايات المتحدة بشأن حزمة تحفيز جديدة، وفي الوقت نفسه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب ممثلي البيت الأبيض من المحادثات وأن يصدر في المقابل أوامر تنفيذية للتعامل مع الاحتياجات الاقتصادية.

وأفادت بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز بأن شركات الطاقة الأمريكية قلصت عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة هذا الأسبوع إلى مستوى منخفض قياسي للأسبوع الرابع عشر على التوالي.

فقد نزل عدد حفارات النفط الأمريكية بمقدار أربعة إلى 176 هذا الأسبوع، وهو أقل عدد لها منذ 2005.



