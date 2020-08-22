النفط ينخفض 1% بفعل بطء التعافي من كورونا

المواطن - متابعة

فقدت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الجمعة، إذ يصطدم التعافي الاقتصادي العالمي بعقبات نتيجة تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وعلى خلفية مخاوف حيال زيادة المعروض من الخام.

وأظهر مسح أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع له على الإطلاق تعثر هذا الشهر، إذ تضاءل الطلب المكبوت الذي انطلق الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل.

وفي المقابل، جاءت بيانات مسحية للإسكان والصناعات التحويلية بالولايات المتحدة أفضل من المتوقع.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 44.35 دولار للبرميل بانخفاض 55 سنتًا أو ما يعادل 1.2 بالمائة.

وحجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 42.34 دولار للبرميل بنزول 86 سنتًا أو 1.1 بالمائة.

وفقد برنت حوالي واحد بالمائة خلال الأسبوع، في حين شهد غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو واحد بالمائة.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كبيتال بنيويورك: ”السوق في وضع لا يسمح لها باستيعاب أي كميات إضافية، رغم سعادتي لهم لإبرامهم اتفاق سلام، فإنه أمر سلبي بالنسبة لوضع المعروض العالمي، وهذا أحد أكبر أسباب موجة البيع اليوم“.

وقال شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة: إن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على مستقبل الإمداد، ارتفع هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مارس.





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