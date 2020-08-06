الهريفي لجماهير النصر: ما اشتقتوا للشامخ؟

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي الجدل بتغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن رئيس مجلس إدارة العالمي السابق، سعود لسويلم.

الهريفي يسأل جماهير النصر عن السويلم

وكتب نجم العالمي السابق، عبر “تويتر”: “مع احترامي وتقديري للإدارة الحالية بس بذمتكم يا جمهور النصر ما تذكرتوا ولا اشتقتوا للشامخ سعود السويلم”.

وانتقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد رباعية الهلال، وقال في تغريدة أخرى: “نصيحة محب.. خلونا من العوامل الأخرى اللي تعودنا عليها الفريق على هذا الدعم الكبير يحتاج تغيير بعض الأجانب وقبلهم مدرب الشوط الثاني فيتوريا”.

واختتم نجم النصر السابق تغريدته قائلًا: “فكروا في الموسم القادم لكي نستطيع هزيمة الخصم والظروف”.

ديربي الرياض



ولعب العالمي ضد الهلال بالأمس على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى ديربي الرياض بهزيمة العالمي بنتيجة 4/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي عند 45 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.



