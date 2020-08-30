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الهلاليون زعماء دوري محمد بن سلمان والعين على البطولة الثالثة
الزعيم حسم لقب الدوري قبل نهايته بجولتين

الهلاليون زعماء دوري محمد بن سلمان والعين على البطولة الثالثة

2020/08/30
الساعة 12:55 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلاليون زعماء دوري محمد بن سلمان والعين على البطولة الثالثة فرحة نجوم الهلال بالتتويج بـ الدوري
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الهلاليون أبطال نسخة استثنائية لن تُنسى
2 الأزرق في الصدارة بفارق 6 نقاط

تُوج الهلاليون بأصعب لقب دوري مرّ في تاريخ الكرة السعودية، وذلك بعد الفوز العريض على نادي الحزم برباعية مقابل هدف أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

الهلاليون أبطال نسخة استثنائية لن تُنسى

وكان الزعيم حقق اللقب رقم 16 في تاريخه في بطولة الدوري، وربما ستكون هذه النسخة عالقة في أذهان عشاق الفريق العاصمي، كونها حُققت بعد أن توقفت المسابقة في منتصف مارس الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا المُستجد، ثم تم استئنافها في الرابع من أغسطس الجاري.

فرحة نجوم الهلال

ويُعد المفتاح الرئيسي لـ تتويج الهلاليون بلقب الدوري، هو الفوز على النصر في الديربي يوم 5 أغسطس الجاري برباعية مقابل هدف، حيث اتسع فارق النقاط وحُسم أمر المواجهات المباشرة لمصلحة الفريق الأزرق.

الهلال ضد غوميز
رئيس الهلال مع بعض أعضاء الجهاز الفني

وخلال الفترة المقبلة، سيركز أزرق العاصمة بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على الفوز بلقب كأس الملك، لتكون البطولة الثالثة للفريق بعد التتويج بـ دوري أبطال آسيا 2019، ودوري محمد بن سلمان للمحترفين مؤخرًا.

الأزرق في الصدارة بفارق 6 نقاط

وأصبح رصيد الأزرق 66 نقطة في المركز الأول، وبفارق ست نقاط عن النصر، الذي حقق الفوز بصعوبة أمس على نادي الفيحاء بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة والعشرين.

الهلاليون أبطال الدوري
فرحة نجوم الهلال بالتتويج بـ الدوري

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل إهداء كأس جديد للدوري لأزرق العاصمة، بعد تصنيعه، وفقًا لـ، صحيفة “الرياضية” مما يعني أن نادي النصر سيحتفظ بكأس الدوري الذي تُوج به في موسم 2018/2019، ولن يسلمه إلى الهلال كما كان مُتفق عليه من قبل.

الهلال ضد الحزم

الهلال بطل دوري محمد بن سلمان
رئيس النادي مع سعود كريري

 

 


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