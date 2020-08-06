الهلال حسم ديربي “العيد” .. صدارة وبس !

المواطن - محمد سمعه

قدم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال “العيدية” لجماهيره، وذلك بعد نجاحه في حسم ديربي العيد ضد نادي النصر أمس برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأثبت الفريق الهلالي أن أزمة كورونا لم تؤثر فيه، بل نجح وأقنع في تقديم أداء قوي ضد النصر ليفوز برباعية ممتعة، جعلت جماهير الهلال تسعد بأداء فريقها بطل آسيا، حيث تُمني النفس برؤيته بطلًا للدوري في موسم 2019/ 2020 بعد العودة.

تعليق البليهي بعد إسقاط الهلال لـ النصر:

وكان المدافع علي البليهي، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال علّق على إسقاط النصر برباعية مقابل هدف قائلًا: “الحمد لله، الهلال نجح بفضل تركيزه وأدائه في تحقيق الفوز، وإعدادنا للمباراة وللدوري بشكل عام كان أفضل”.

وحول حسم الدوري قال البليهي: “الأمور لم تُحسم بعد للفريق الهلالي، وسنقاتل للفوز باللقب حتى الجولة الأخيرة”.

وفي وقت سابق، أثار الناقد الرياضي عادل التويجري غضب جمهور النصر، وذلك بعد خسارة فريقهم اليوم الأربعاء من نادي الهلال في ديربي الرياض بنتيجة 4- 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عادل التويجري في حلقة اليوم بـ برنامج “الدوري مع وليد”: “الهلال فاز لأنه تمتع بالهدوء الكبير، ولكن أقول لجماهير النصر حظكم أن الهلال رأف بـ العالمي، وكان من الممكن أن يفوز بسداسية، لكن الهلال لم يرد زيادة أوجاعكم”.

وتابع التويجري: “الهلال اعتبر مباراة العالمي كأنها مثل أي مباراة، تفوز بها لحصد النقاط الثلاث، ولكن النصر اعتبر اللقاء حياة أو موت بالنسبة له، وهذا هو الفارق”.

الهلال شعاره “صدارة وبس”:

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 54 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني.

وكان الهلال تُوج بلقب دوري أبطال آسيا في موسم 2018/ 2019، حيث فاز في 24 نوفمبر الماضي على نادي أوراوا الياباني بثنائية دون رد في إياب النهائي ليفوز الهلال باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.



