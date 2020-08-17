الهلال مستعد لـ الأهلي

المواطن - مروة نبيل

عاود لاعبو الزعيم، اليوم الاثنين، تدريباتهم الجماعية استعدادًا لمباراة الهلال والأهلي المقبلة، وذلك بعد حصولهم على راحة بالأمس.

استعدادات الزعيم:

ومنح المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم راحة بالأمس، بعد فوزهم على العدالة برباعية دون رد، في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الذين شاركوا بشكل أساسي في مواجهة العدالة على تدريبات استرجاعية، وذلك في إطار استعدادات الأزرق لمباراته ضد الأهلي المرتقبة.

واشتمل تدريب بقية اللاعبين على تدريبات لياقية وفنية لتعزيز مهارة الاستحواذ على الكرة، وأجرى رازفان لوشيسكو مناورتين على جزء من مساحة الملعب باستخدام مرميين والأخرى بدونهما.

الهلال والأهلي:

ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، مساء يوم غد الثلاثاء، مرانه الرئيسي لمباراة الهلال والأهلي المقرر إقامتها، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

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