الهلال يستقر على بديل إدواردو

المواطن - مروة نبيل

حدد نادي الهلال بديل البرازيلي كارلوس إدواردو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال يُحدد البديل

وبدأت إدارة نادي الهلال منذ أيام بحث ملف اللاعب البديل لكارلوس، والذي غادر الرياض بالأمس، بعد موافقة مجلس الإدارة على إنهاء عقده بالتراضي، والذي يتبقى فيه 15 يومًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وطلب المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو من إدارة نادي الهلال استقطاب لاعب أجنبي، بعد أن حدد مركزه، بحيث يكون صانع ألعاب، مع تفضيله إجادته اللعب على الطرف الأيسر في خط الوسط، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت المصادر: “ملف الإدارة الزرقاء يحتوي على عدد من اللاعبين المميزين، على أن تشرع في مفاوضاتها هذه الأيام رغبة منها في حسم الملف قبل انتهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

كارلوس إدواردو

ويُعد البرازيلي إدواردو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ انضمامه إلى صفوفه موسم 2015/ 2016، وساهم في تسجيل أكثر من 90 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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