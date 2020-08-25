الهلال يودع كارلوس إدواردو بعد 5 أعوام

المواطن - مروة نبيل

ودع نادي الهلال نجمه البرازيلي كارلوس إدواردو رسميًّا، اليوم الثلاثاء، بعد 5 أعوام قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال يودع إدواردو:

وكان نادي الهلال قد أعلن، مساء اليوم الثلاثاء، عن رحيل كارلوس إدواردو رسميًّا، بعد موافقة مجلس الإدارة على إنهاء عقده والذي تبقى فيه ما يُقارب من 15 يومًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على توديع كارلوس إدواردو بعد مباراة اليوم ضد الفيصلي، حيث حملوا اللاعب البرازيلي والتقطوا الصور التذكارية معه.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البرازيلي بصحبة لاعبي الفريق الأول والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، بجانب احتفالية له مع اللاعبين.

وظهر كارلوس إدواردو وهو يحمل قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: “شكرًا سوبر إدواردو”.

كارلوس إدوارادو:

ويُعد البرازيلي إدواردو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ انضمامه إلى صفوفه موسم 2015/ 2016، وساهم في تسجيل أكثر من 90 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووجه البرازيلي كارلوس إدواردو رسالة إلى الجماهير، بعد الإعلان عن رحيله رسميًّا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أن تجربته كانت مليئة بالأفراح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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