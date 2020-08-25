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الهلال يودع كارلوس إدواردو بعد 5 أعوام
تم الموافقة على فسخ عقده رسميًّا

الهلال يودع كارلوس إدواردو بعد 5 أعوام

2020/08/25
الساعة 11:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يودع كارلوس إدواردو بعد 5 أعوام لاعبو الهلال يودعون إدواردو
المواطن - مروة نبيل
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1 الهلال يودع إدواردو:
2 كارلوس إدوارادو:

ودع نادي الهلال نجمه البرازيلي كارلوس إدواردو رسميًّا، اليوم الثلاثاء، بعد 5 أعوام قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال يودع إدواردو:

وكان نادي الهلال قد أعلن، مساء اليوم الثلاثاء، عن رحيل كارلوس إدواردو رسميًّا، بعد موافقة مجلس الإدارة على إنهاء عقده والذي تبقى فيه ما يُقارب من 15 يومًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على توديع كارلوس إدواردو بعد مباراة اليوم ضد الفيصلي، حيث حملوا اللاعب البرازيلي والتقطوا الصور التذكارية معه.

 

كارلوس ادواردو
اللاعبون يودعون إدواردو

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البرازيلي بصحبة لاعبي الفريق الأول والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، بجانب احتفالية له مع اللاعبين.

وظهر كارلوس إدواردو وهو يحمل قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: “شكرًا سوبر إدواردو”.

 

الهلال
إدواردو مع لوشيسكو

كارلوس إدوارادو:

ويُعد البرازيلي إدواردو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ انضمامه إلى صفوفه موسم 2015/ 2016، وساهم في تسجيل أكثر من 90 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووجه البرازيلي كارلوس إدواردو رسالة إلى الجماهير، بعد الإعلان عن رحيله رسميًّا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أن تجربته كانت مليئة بالأفراح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

كارلوس ادواردو
احتفال لاعبو الهلال

 

ادواردو
إدواردو

 

كارلوس ادواردو
جانب من الاحتفالية

 

كارلوس ادواردو
احتفالية الهلال للاعب البرازيلي

 

ادواردو
إدواردو ومسؤولي الهلال

 

ادواردو
البرازيلي إدواردو

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