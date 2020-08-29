الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية ويقترب من خطف اللقب

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الحزم بتقدم الأزرق بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الحزم، افتتح التسجيل عبر اللاعب عبدالرحمن اليامي نجم الهلال المُعار بالدقيقة الثالثة، ولم يتأخر الأزرق كثيرًا حيث نجح سالم الدوسري في إحراز هدف التعادل للفريق العاصمي بالدقيقة الثامنة، بعد مجهود فردي أكثر من رائع.

غوميز يُسجل الثاني لـ الهلال من ركلة جزاء:

ولم يستسلم الزعيم حتى تمكن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز من إحراز ثاني أهداف الفريق الأزرق من ركلة جزاء تسبب فيها الإيطالي سيباستيان جيوفنكو بالدقيقة الأربعين.

وإذا نجح الأزرق في الحفاظ على الفوز، وتعادل النصر أو خسر ضد الفيحاء، فإن الزعيم سيكون بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

لوشيسكو يدفع بالقوة الضاربة :

وكان الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الأزرق كشف تشكيلة فريقه لمباراة الحزم، وذلك استعدادًا لمباراة الجولة الـ28 بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الزعيم مكونًا من: “المعيوف، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري، أندري كاريلو، بافيتيمبي غوميز”.







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