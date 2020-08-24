الهند تسجل 61468 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت الهند 61 ألفاً و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليتجاوز إجمالي المصابين في البلاد الثلاثة ملايين و44 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 57 ألفاً و542 حالة، وذلك عقب تسجيل 836 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفعت حالات التعافي بين مرضى كوفيد-19 إلى 2 مليون و280 ألفاً و566 شخصاً، مما دفع معدل التعافي في البلاد إلى ما يقرب من 75%.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.





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