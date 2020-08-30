الوحدة يُفاجئ الهلال بعد التتويج بـ الدوري على غرار البريميرليج

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الوحدة، صنع مفاجأة لنادي الهلال، وذلك بعد تتويجه رسميًا بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

ممر شرفي هدية الوحدة لـ نجوم الهلال

وعلى غرار الممر الشرفي الذي أقامه مانشستر سيتي لـ ليفربول بطل الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، سيصنع الوحدة ممرًا شرفيًا لنجوم أزرق العاصمة قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الـ29 من دوري المحترفين يوم الجمعة المقبل وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.

ويُعد أمر إقامة فريق ممرًا شرفيًا لـ بطل الدوري قبل انطلاق لقائهما معًا، أمرًا اعتياديًا حيث أُقيم ممر شرفي لـ ريال مدريد بعد تتويجه بالدوري الإسباني موسم 2019/2020، وحدث الأمر ذاته مع فريق ليفربول من نادي مانشستر سيتي.

رباعية تحسم اللقب للزعيم

وكان الزعيم تُوج باللقب بعد الفوز على فريق الحزم برباعية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت أمس السبت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث شهدت المباراة تألقًا كبيرًا من اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، الذي أحرز هاتريك في اللقاء.

وسيركز الهلال على الفوز بلقب كأس الملك، ليكون قد حقق الثلاثية تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، وذلك بعد التتويج في نوفمبر الماضي بـ دوري أبطال آسيا مع التتويج بلقب دوري المحترفين أمس.







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