الولايات المتحدة تسجل 62 ألف إصابة و1340 وفاة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 62,042 إصابة مؤكدة و1,340 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,920,369 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 160,220 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



