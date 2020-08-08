اليوفي يُودع دوري الأبطال رغم الفوز بـ لقاء يوفنتوس ضد ليون

المواطن - محمد سمعه

ودع الفريق الكروي الأول بفريق اليوفي الإيطالي، بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020، وذلك رغم الفوز في مباراة يوفنتوس ضد ليون الفرنسي بثنائية مقابل هدف في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد ليون:

وبدأ الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد ليون، بضغط هجومي قوي من لاعبي اليوفي، الذين سعوا لإحراز الهدف الأول، ولكن كانت المفاجأة أن نادي ليون هو من نجح في تسجيل الهدف الأول عبر الهولندي ممفيس ديباي بالدقيقة الـ13 بواسطة ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد ليون بدقيقتين، تمكن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الأول لليوفي من ركلة جزاء.

وانتهى النصف الأول من مباراة يوفنتوس ضد ليون بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد ليون:

ونجح رونالدو في إضافة الهدف الثاني لـ يوفنتوس ضد ليون بالدقيقة الستين عبر تصويبة قوية عجز حارس ليون عن صدها.

وعلى الرغم من أن اليوفي امتلك نصف ساعة كاملة، ليُسجل الهدف الثالث له في مباراة يوفنتوس ضد ليون، ليضمن به التأهل لدور ربع النهائي ولكنه فشل في ذلك، ليتأهل ليون لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية.

وقبل مباراة يوفنتوس ضد ليون، كان اليوفي تُوج بالدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

ومن المتوقع بعد مباراة يوفنتوس ضد ليون، إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب اليوفي بسبب سوء أداء الفريق ونتائجه في موسم 2019/ 2020 رغم حصد لقب الدوري الإيطالي.



