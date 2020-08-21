اليوم.. ختام الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية، مساء اليوم الجمعة، بـ6 مباريات.

دوري الدرجة الثانية

وكانت منافسات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية قد انطلقت بالأمس بمواجهات المجموعة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُقام جميع مباريات اليوم في دوري الدرجة الثانية عند الساعة 8:45 مساءً، حيث يلعب الساحل مع السد على ملعب نادي القادسية، ويحتضن استاد جامعة نجران مواجهة الأخدود والصقور.

ويحل هجر ضيفًا على فريق وج على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، فيما يستضيف الجندل فريق الوشم على ملعب نادي العروبة، ويحتضن الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الانتصار والجبيل، ويواجه عفيف فريق الروضة على ملعب نادي الدرع.

ترتيب المجموعة الأولى

وجاء ترتيب المجموعة الأولى قبل انطلاق الجولة الـ20 من الدرجة الثانية كالتالي؛ هجر يتصدر بـ49 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الساحل، ثم الأخدود بـ35 نقطة، يليه الجندل بـ34 نقطة، ويحتل وج المركز الخامس بـ25 نقطة.

ويملك الوشم والسد 21 نقطة ليحتلا المركزين السادس والسابع، وبفارق نقطة عن الروضة، ثم الانتصار في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، يليه عفيف بـ17 نقطة، وحل الجبيل بالمركز الـ11 برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة عن المتذيل الصقور.





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