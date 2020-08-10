اليوم يتحدد مصير الهلال والنصر بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يتحدد مصير كبيري الرياض الهلال والنصر اليوم الاثنين وذلك عند خوض منافسات الجولة الـ24 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

ويخوض الهلال، مواجهة صعبة ضد نادي الفتح، بينما يُلاقي النصر مضيفه أبها، حيث يهدف الهلال والنصر إلى تحقيق الفوز وذلك من أجل استمرار المنافسة الشرسة على اللقب.

موقف الهلال والنصر في دوري محمد بن سلمان

وإذا نجح الهلال في الفوز على الفتح فسيصل رصيده من النقاط إلى 57 نقطة ليكون أقرب من أي وقت مضى من لقب الدوري، أما فوز النصر فسيجعل رصيده يصل إلى 48 نقطة.

ولكن في حال خسر الهلال من الفتح فسيتوقف رصيده عند 54 نقطة وإذا فاز النصر فسيصل رصيده إلى 48 نقطة، مما يجعل الفارق ست نقاط وهو ما يؤكد على استمرار المنافسة بين الفريقين، وصعوبة معرفة الفريق البطل إلا بالجولة الأخيرة.

وفي حال خسر النصر وفاز الهلال، فيُمكن القول إن فرص النصر في المنافسة على اللقب ستكون ضعيفة، بسبب انفراد الهلال بفارق كبير من النقاط قد يصل إلى 12 نقطة.

وبالنهاية، يُمكن القول إن الجولة الـ24 أو جولة “احفظ شعارك” ستُحدد بنسبة كبيرة مصير الهلال والنصر حول المنافسة على اللقب.

مباريات جولة “احفظ شعارك” تُختتم اليوم

وتُختتم اليوم الاثنين أحداث الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من جولات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، وذلك بإقامة 4 مباريات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الشباب والتعاون في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت المملكة على ملعب نادي الشباب في الرياض.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي أبها والنصر في تمام السابعة والربع مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها. وستكون المباراة الثالثة بين فريقي الحزم والعدالة، وذلك في تمام السابعة والثلث، وتُختتم مباريات الجولة بلقاء الهلال والفتح على ملعب جامعة الملك سعود في الساعة التاسعة مساءً.



