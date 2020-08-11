اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي للتدخل العاجل وتركيا تتحدث عن إصابات

المواطن - متابعة

دخلت الأزمة بين اليونان وتركيا مرحلة جديدة من المواجهة بعدما أصرت أنقرة على استفزاز أثينا وابتزاز المجتمع الدولي من خلال عمليات بحرية في المياه الإقليمية اليونانية.

اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي للتحرك

ودعت الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث الاستفزازات التركية لكل من اليونان وقبرص.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس دعا في وقت سابق اليوم مجلس الأمن الوطني اليوناني إلى الاجتماع بشكل عاجل للرد على الاستفزازات التركية.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية أمس الاثنين إن أثينا حثت تركيا على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، واعتبرت أن هذه الأنشطة استفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة.

تركيا تستفز اليونان بحجة المسح الزلزالي

وكانت البحرية التركية قد أصدرت إخطارًا جاء فيه أن السفينة التركية “إروج ريس”، ستجري مسحًا زلزاليًا في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

عمليات عسكرية



وتشهد العلاقات بين كل من من جهة أخرى زعم خفر السواحل التركي إصابة 3 أشخاص في اعتداء للبحرية اليونانية على قارب مدني تركي في المياه اليونانية وهي المنطقة التي تصفها تركيا بالمياه المتنازع عليها.وتشهد العلاقات بين كل من اليونان ومصر وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى بسبب الأنشطة التركية غير المشروعة في مياه البحر المتوسط حيث سبق وأن وقعت تركيا اتفاقًا أحاديًا مع ما يسمى حكومة الوفاق الليبية بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي والأعراف المرعية.



