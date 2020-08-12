انتشار فيروس جديد أشد فتكًا من كورونا !

المواطن - متابعة

أعلن مسؤولون صينيون انتشار مرض جديد مميت، أكثر فتكًا من فيروس كورونا المستجد، في أنحاء دولة كازاخستان الآسيوية.

وبحسب ما نقلت روسيا اليوم عن صحيفة “إكسبريس” البريطانية، شهدت كازاخستان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بالمرض الجديد منذ منتصف شهر يونيو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد أن المرض عبارة عن “التهاب رئوي غير معروف، وتم تسجيل أكثر من 32 ألف إصابة و451 حالة وفاة بين 29 يونيو و5 يوليو”.

وقالت السفارة الصينية في كازاخستان: إن البلاد شهدت 1772 حالة وفاة في النصف الأول من العام، بعضهم من الصينيين.

وحثت السفارة الصينية مواطنيها على حماية أنفسهم بنفس الطريقة التي تعاملوا بها مع فيروس كورونا، والتي تشمل ارتداء أقنعة الوجه وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار.

من جانبه قال ساول كيسيكوفا، رئيس قسم الرعاية الصحية في عاصمة كازاخستان: “هناك نحو 300 شخص مصاب بهذا الالتهاب الرئوي الجديد يدخلون المستشفى كل يوم”.

يذكر أن كازاخستان سجلت 53021 حالة إصابة و264 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.



