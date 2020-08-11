انتشال جثمان مواطنين غرقا بسبب مياه الأمطار في سبت الجارة

المواطن - واس

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً يفيد عن سقوط مواطن بمستنقعات مائية من أثر الأمطار التي هطلت مؤخراً بمركز سبت الجارة بمحافظة القنفذة، حيث عملت فرق الإنقاذ المائي بانتشال الشخص متوفياً، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

كما باشرت أيضاً فرق الدفاع المدني بمحافظة الليث بلاغاً حول سقوط شخص بمكان لتجمعات مياه الأمطار بمركز الشواق، داخل أحد المزارع، حيث عملت فرق الدفاع المدني بانتشال الشخص متوفياً، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

ويهيب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خاصة أوقات هطول الأمطار، والالتزام بتعليمات السلامة خلال هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية ونشاط للرياح السطحية، والحد من المغامرة في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول.



