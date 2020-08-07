انشطار طائرة هندية يقتل 14 شخصًا ويصيب 123 آخرين

المواطن - متابعة

تحطمت طائرة هندية لدى هبوطها، في مطار مدينة كوزيكود جنوبي البلاد؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا، مساء الجمعة.

وتحطّمت الطائرة الهندية التابعة لشركة “أير إنديا إكسبريس” لدى هبوطها في مطار كوزيكود، وانشطرت إلى نصفين، وفقًا لوسائل إعلام هندية.

وقال مسؤول بالشرطة الهندية: إن هناك أنباء عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 123 آخرين في حادث الطائرة التي حملت على متنها 191 راكبًا.

وتشير بيانات الطائرة إلى أنها من طراز بوينج 737 (8HG)، وتعمل منذ 13 عامًا، وتابعة لشركة إير إنديا إكسبريس الهندية.



