انطلاق ملتقى المستجدين الافتراضي بجامعة أم القرى

المواطن - مكة المكرمة
أعلنت جامعة أم القرى، انطلاق ملتقى المستجدين الافتراضي للعام الجامعي 1442هـ تحت شعار قادة الغد.
الملتقى تنظمه عمادة شؤون الطلاب في الجامعة برعاية رئيس الجامعة أ.د. عبدالله بافيل.
وأضافت جامعة أم القرى أنه يمكن حضور الملتقى افتراضيا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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