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انفجار بيروت يوقع 27 قتيلًا وأكثر من 2500 جريح
يعادل هزة بقوة 4,5 درجات على ريختر

انفجار بيروت يوقع 27 قتيلًا وأكثر من 2500 جريح

2020/08/04
الساعة 10:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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انفجار بيروت يوقع 27 قتيلًا وأكثر من 2500 جريح
المواطن - متابعة

أفاد مرصد الزلازل الأردني بأن انفجار بيروت يعادل هزة بقوة 4.5 درجات على ريختر.

من جهته، قال ‏وزير الصحة اللبناني: إن انفجار بيروت أسفر عن سقوط 27 قتيلًا وأكثر من 2500 جريح حتى الآن.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن حريقًا كبيرًا اندلع اليوم في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في مستودع للمفرقعات، وسُمع دوي انفجارات قوية في المكان ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات لا يحصى، وأن فرق الإسعاف تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، في حين تعمل فرق الجيش والقوى الأمنية اللبنانية على تسهيل حركة السير لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني للتحرك.




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