انفجار قرب حدود الكويت يستهدف قاعدة أمريكية في العراق

المواطن - متابعة

وقع انفجار مساء أمس الاثنين قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت، حسب ما أكدته مصادر أمنية لوكالة “رويترز”.

وقالت المصادر: إن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف ميليشيا مسلحة لقاعدة عسكرية أمريكية.

وأضافت المصادر أن الميليشيا قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكي قرب الحدود مع الكويت.

من جهته، قال مراسل رويترز: إن التفجير وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت، وقد قامت به ميليشيات كتائب حزب الله العراقي.



