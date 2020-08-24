بائع الشاي الحاصل على الماجستير يرد على هدف: لهذا السبب تركت الوظائف

رد بائع الشاي الحاصل على الماجستير الشاب عبداللطيف جرفان، على بيان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بشأن أنه سبق له العمل في 5 فرص وظيفية ولم يستمر فيها.
لذلك جرى التنوية 🚨:
و ختاماً شكراً صندوق الموارد البشرية 🙏🏻.
— إبراهيم العسيري (@alaseri100) August 23, 2020
وقال جرفان خلال مقطع فيديو نشره إبراهيم العسيري على موقع تويتر: إن الوظائف التي تمت الإشارة لها في البيان كانت قبل الحصول على الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية.
وأوضح أن الوظيفة الأولى كانت في شركة هرفي أثناء الدراسة وعمل بها لكي يتمكن من دفع مصاريف الدراسة في كلية الأمير سلطان، والثانية كانت في شركة تأمين لمدة 3 أشهر بعد الحصول على البكالوريوس، وبعد الابتعاث واجه مشكلة في الحصول على قبول في نفس المدينة هو وزوجته، فعاد للسعودية وحصل على وظيفة في مصرف الراجحي.
ولفت إلى أنه اضطر لترك العمل في مصرف الراجحي بعدما حصل على فرصة ابتعاث هو وزوجته في نفس الجامعة، وبعد عودته من الابتعاث وحصوله على الماجستير، حصل على وظيفة أخرى في فندق مقابل 3 آلاف ريال، وبعد ذلك حدثت مشكلة كورونا والتي بسببها استغنت عنه الشركة.
وأضاف أن الوظيفة الأخيرة كانت فرصة عمل كمندوب مشتريات لأحد المطاعم، إلا أن خوفه من نقل عدوى كورونا لأهل بيته منعه من الاستمرار في العمل بسبب تعامله مع الكثير من العاملين.
وظهر الشاب عبداللطيف في فيديو وهو يبيع الشاي على طريق أبها- خميس مشيط مرتديًا زي التخرج من الجامعة الأمريكية، وذلك قبل أن يصدر صندوق تنمية الموارد البشرية بيانًا توضيحيًّا بشأن حالة الشاب، كاشفًا عن حصوله على 5 فرص وظيفية في السابق.
الآ تخجلون على انفسكم يالموارد البشريه بترك مثل هذا الشاب الذي يحمل ماجستير ان يتعب في البحث عن دخل له ولعائلته ولا يجد وهل الخمس وظائف التي عمل بها هل هي بمستوى شهادته ( عجيب 🤔)
افشل الإدارات الموارد البشرية ولو لعيالهم كان وظفهم فى احسن الوظائف لكن الله على من ظلم شبابنا
شكرا لك أ.ابراهيم عسيري على جهودك لإظهار الحقيقة ونستغرب من تصرف الموارد البشرية ! أهكذا يتم التعامل مع هذا وأمثاله ؟؟ وبدلا من أن تمدوا له يد العون تقفون للتصدي له وقتل فرص الآخرين اللذين تسابقو لمد يد العون بتصريحاتكم الجوفاء معالي الوزير لن يرضى بهذا ارسل له بطلب تشكيل لجنة محايدة فأنت محق فيما تدعي
لله درك أ.إبراهيم عسيري وضعت النقاط على الحروف وبكل أسف!! أهكذا يتصرف المعنيون مع هذا وأمثاله ؟؟ بدلا من أن يساعدوه يحطموه بمعلومات مغلوطه ؟؟
كان الله في عونك وأعتقد أنك بحاجة الى لفتة كريمة من معالي الوزير وتشكيل لجنة محايدة لدراسة وضعك فأنت محق فيما تقول
نسأل الله يرزق كل مسلم
والله يافي ذالوقت ماعد استفاد فيها غير الجدرن لوتكون اعلا الشهداات الرزق بيد الله سبحانه وتعالى أذا ارااد رزق الانسان بما يرضيه أهم شي لايمشي الابمايرضي الله سبحانه وتعالى
هات الرد يا الموارد البشريه لايتكلم احد الا بمصدر موثوق والتواريخ عندكم تبين قبل الماجستير ولا بعدة ماعندكم الاتحطيم الله يهديكم
يارب لطفك الا يخجلَون الموارد البشرية من قولهم كان موظف هذالشاب الطموح وش الوظيفة التي تمنونها عليه مندوب مطعم او كد على نفسه ب ثلاثة الاف تعتبرونها وظيفه اذ كان دخل الفرد عشرة الاف يعتبر دخل متدني ومع ظروف هالزمن يعني خمسةعشر الف يادوب تغطي الفرد والله اصبحنا نفكر كثير في مستقبل اولادنا اذ تخرجوا وش مصيرهم يارب لطفك