باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان، التي أٌقيمت على ملعب “دا لوز” في البرتغال، بفوز الفريق الفرنسي بثلاثية دون رد ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

لايبزيج ضد باريس سان جيرمان:

وبدأت مباراة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان بشكل سريع، وكاد البرازيلي نيمار دا سيلفا أن يهز الشباك عند الدقيقة السادسة، بعد انفراده بحارس المرمى، إلا أنه سدد الكرة في القائم.

وضغط نيمار على حارس المرمى بيتر جولاكسي ليُسدد الكرة في جسد النجم البرازيلي، لتصل إلى الفرنسي كيليان مبابي الذي سدد بقوة وهز الشباك، ولكن الحكم احتسب مخالفة؛ نظرًا لوجود لمسة يد على نيمار.

ونجح ماركينيوس في هز شباك الفريق الألماني من كرة رأسية مميزة عند الدقيقة 13، مستغلًّا ركلة حرة لعبها الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ومرر هيريرا كرة للاعب مبابي ليسدد بقوة، إلا أن الحارس تألق وحولها إلى ركلة ركنية.

وكاد الفريق الألماني أن يسجل التعادل عن طريق يوسف بولسين، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ونفذ نيمار ركلة حرة بشكل مميز من الجانب الأيمن، ولكنها ارتطمت بالقائم.

واستغل لاعبو الفريق الفرنسي خطأ من الحارس جولاكسي في التمرير، وحصل دي ماريا على الكرة وسجل الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول من مباراة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان بتأخر الفريق الألماني بثنائية نظيفة.

باريس يواصل التألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني واصل لاعبو الفريق الفرنسي الضغط، وبعد مرور 11 دقيقة فقط، نجح خوان بيرنات في تسجيل الهدف الثالث من كرة رأسية، ليصعب من مهمة الفريق الألماني.

ولعب دي ماريا عرضية مميزة على رأس مبابي، ولكنها ذهبت خارج الملعب، قبل أن يتصدى جولاكسي لتسديدة كيليان، واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية قبل أن تنتهي مباراة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان بفوز الفريق الفرنسي بثلاثية، وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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