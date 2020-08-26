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باريس سان جيرمان محروم من ضم Lionel messi
اللاعب الأرجنتيني أعلن أمس رحيله عن برشلونة

باريس سان جيرمان محروم من ضم Lionel messi

2020/08/26
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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باريس سان جيرمان محروم من ضم Lionel messi Lionel messi لاعب برشلونة
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الفريق الفرنسي يوضح سبب عدم قدرته على ضم Lionel messi:
2 ميسي يُفاجئ برشلونة مجددًا:
3 قرار مُفاجئ من Lionel messi بعد إبداء رغبته بترك برشلونة

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون عاجزًا عن ضم النجم الأرجنتيني Lionel messi، لاعب نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعدما أبلغ الأخير، أمس الثلاثاء، إدارة النادي الكتالوني أنه راحل عن البارشا في صيف العام الجاري.

وكان ميسي أبلغ إدارة البارشا أنه راحل عن الفريق؛ بسبب موسم 2019/ 2020 الكارثي للفريق الكتالوني، حيث خرج منه بدون الفوز بأي بطولة وكان آخرها الهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين.

الفريق الفرنسي يوضح سبب عدم قدرته على ضم Lionel messi:

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان، لن يضم Lionel messi، وذلك بسبب رغبته في عدم الاستغناء عن البرازيلي نيمار دا سيلفا أو الفرنسي كيليان مبابي حيث سيكون الفريق الباريسي مضطرًّا لبيع أي لاعب فيهما، لضم ميسي ولتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”.

Lionel messi

ويرفض الفريق الباريسي وصيف دوري أبطال أوروبا 2020، التفريط في مبابي أو نيمار لضم ميسي، مما يعني أن فكرة انضمام البرغوث الأرجنتيني للنادي الفرنسي مُستبعدة تمامًا.

ميسي يُفاجئ برشلونة مجددًا:

وفي وقت سابق، فاجأ النجم الأرجنتيني Lionel messi، إدارة نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعدما قرر مغادرة النادي الكتالوني صيف العام الجاري.

وذكرت شبكة TYC الكتالونية أن ميسي قرر الذهاب لتدريبات برشلونة بدءًا من يوم الاثنين المقبل، كقرار مفاجئ بعدما أعلن رغبته في الرحيل وعدم حضور تدريبات البارشا، لكنه سيحضر التدريبات تجنبًا للدخول في أي مشاكل قانونية، وفي الوقت ذاته سيكون متمسكًا بالرحيل عن البارشا.

 

 

قرار مُفاجئ من Lionel messi بعد إبداء رغبته بترك برشلونة


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