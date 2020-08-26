باريس سان جيرمان محروم من ضم Lionel messi

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون عاجزًا عن ضم النجم الأرجنتيني Lionel messi، لاعب نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعدما أبلغ الأخير، أمس الثلاثاء، إدارة النادي الكتالوني أنه راحل عن البارشا في صيف العام الجاري.

وكان ميسي أبلغ إدارة البارشا أنه راحل عن الفريق؛ بسبب موسم 2019/ 2020 الكارثي للفريق الكتالوني، حيث خرج منه بدون الفوز بأي بطولة وكان آخرها الهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين.

الفريق الفرنسي يوضح سبب عدم قدرته على ضم Lionel messi:

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان، لن يضم Lionel messi، وذلك بسبب رغبته في عدم الاستغناء عن البرازيلي نيمار دا سيلفا أو الفرنسي كيليان مبابي حيث سيكون الفريق الباريسي مضطرًّا لبيع أي لاعب فيهما، لضم ميسي ولتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”.

ويرفض الفريق الباريسي وصيف دوري أبطال أوروبا 2020، التفريط في مبابي أو نيمار لضم ميسي، مما يعني أن فكرة انضمام البرغوث الأرجنتيني للنادي الفرنسي مُستبعدة تمامًا.

ميسي يُفاجئ برشلونة مجددًا:

وفي وقت سابق، فاجأ النجم الأرجنتيني Lionel messi، إدارة نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعدما قرر مغادرة النادي الكتالوني صيف العام الجاري.

وذكرت شبكة TYC الكتالونية أن ميسي قرر الذهاب لتدريبات برشلونة بدءًا من يوم الاثنين المقبل، كقرار مفاجئ بعدما أعلن رغبته في الرحيل وعدم حضور تدريبات البارشا، لكنه سيحضر التدريبات تجنبًا للدخول في أي مشاكل قانونية، وفي الوقت ذاته سيكون متمسكًا بالرحيل عن البارشا.





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