باسل خياط ينعى والده: كنت أتمنى أن تغفو عيناك على وجهي

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نعى الفنان السوري باسل خياط والده الذي توفي يوم أمس السبت بكلمات مؤثرة داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته.

باسل خياط يعلن وفاة والده

وعبر صفحته على إنستجرام أعلن الفنان السوري وفاة والده بكلمات مؤثرة قال فيها : “أبي.. كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل… وداعًا للرجل الأول في حياتي، وداعًا لحنانك الأبدي، وداعًا سمير خالد الخياط. أبو باسل رحمك الله وأدخلك فسيح جناته”

من هو باسل الخياط ؟

ممثل سوري من مواليد 1977، بدأ التمثيل منذ أن كان في الثامنة من عمره حيث شارك في مسرح الأطفال، وعندما تقدم لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية (دمشق) تم رفضه في المرة الأولى ولكن في العام التالي قبلته اللجنة نفسها ، وتخرج بنفس الدفعة مع الفنانين قصي خولي وسلافة معمار وندين تحسين بيك، وشارك في الكثير من المسرحيات في فرنسا ومصر وبيروت والأردن والكويت وسوريا.

مسيرة مهنية

بدأ مهنته التلفزيونية في مسلسل “كان يا ماكان” الموجه للأطفال عام 1995، وتبعه مسلسل “الخيزران” والعديد من الأعمال الأخرى.

لعب دور عامر في مسلسل “أسرار المدينة” عام 2000 وهو من إخراج هشام شربتجي وتأليف حسن سامي يوسف كما شارك في بطولة مسلسل “أحلام كبيرة” من إخراج حاتم علي عام 2004.

شارك في مسلسل “الأخوة” عام 2014 الذي يُعد تعاونًا عربيًا من ثلاثة مواسم من إخراج كلٍّ من سيف الدين سبيعي وسيف الشيخ نجيب.



