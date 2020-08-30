بافيتيمبي قوميز يُحقق حلمًا طال انتظاره سنتين

المواطن - محمد سمعه

قاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز فريقه الهلال لـ التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد إحرازه ثلاثة أهداف ” هاتريك” في مباراة الهلال والحزم التي انتهت بفوز الأزرق برباعية مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين.

بافيتيمبي قوميز لم يستسلم خلال عامين

ونجح اللاعب الفرنسي في تحقيق حلم طال انتظاره عامين، حيث كان اللقب الأخير لـ الهلال في الدوري موسم 2017/2018، وجاء المهاجم الفرنسي للفريق الهلالي في صيف 2018، ولم يُوفق في الفوز بالدوري موسم 2018/2019، الذي حسمه النصر وقتها لصالحه.

وبعد فوز الهلال بلقب الدوري رقم 16 أمس السبت، نجح القناص الفرنسي في تحقيق حلمه وهو التتويج بهذه البطولة، ليتبقى له حلم جديد يسعى إلى تحقيقه وهو الفوز بلقب كأس الملك ليكون حقق الثلاثية مع الهلال.

وسيواجه الهلال في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري، فريق الوحدة يوم الجمعة المقبل، ثم يختتم الدوري بمواجهة فريق الشباب بالجولة الثلاثين.

يذكر أن فريق الهلال، سيواجه نادي أبها في دور نصف النهائي لـ كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 27 أكتوبر المقبل، وفي حال تأهل للنهائي، فسوف يُواجه الفائز من فريقي النصر والأهلي.

وكان بافيتيمبي قوميز انضم لـ الهلال في عام 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي، كما سبق له اللعب في صفوف أوليمبيك مارسيليا وسانت إيتيان في فرنسا، بالإضافة لارتدائه قميص نادي سوانزي سيتي الويلزي.

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