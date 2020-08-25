بالأسماء .. ترقيات استثنائية للقيادات في رئاسة الحرمين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عددًا من قرارات الترقية الاستثنائية لمنسوبي الرئاسة والوكالة. يأتي ذلك بناءً على ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وحرصًا من الرئيس العام لدعم القيادات والموظفين وتقديرًا للجهود المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وتحفيزًا للكوادر البشرية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.

بيان بأسماء المترقين للترقية الاستثنائية في رئاسة الحرمين

الاسم المرتبة المرقى لها ناصر بن عثمان معيض الزهراني 13 عبدالعزيز بن علي محمد الأيوبي 12 وليد بن صالح عبدالقادر باصمد 12 عادل بن عبيد عبدالله الأحمدي 12 منصور بن محمد أحمد المنصوري 10 فهد بن مبارك عبدالرحيم الشيخ 10 ياسر بن عبدالواحد الكنيدري 10 عادل بن محمد سمران العتيبي 10 فخري بن جنيد فخر الدين فيض 10 عبدالله بن عبدالرحيم عبدربه المالكي 9 أحمد بن شنبر حصيني الندوي 9 عايد بن عواد محمد السحيمي 9 جابر بن أحمد سليمان ودعاني 9 خالد بن عبدالله سعيد السويهري 9 ماجد بن محمد سليم المسعودي 8 عبدالرحمن بن جاري حمدان الشمراني 8 أحمد بن سالم صالح الرفاعي 8 محمد بن حزيز مرزوق الدعدي 8 أحمد بن مساعد سعيد السويهري 8 خالد بن عبدالكريم سالم الحنيني 8 وعد بن سعد حامد الحيسوني 8 غازي بن فهد عيد الذبياني 8 عبدالله بن عبدالعزيز سعد الحلاف 8 عبدالرحمن بن يوسف عبدالله الوابل 8 موفق بن سعيد حسين جميل 8 أحمد بن حسن محمد القحطاني 8 أيمن بن عثمان محمد الخضير 8 فادي بن علي سعيد القحطاني 7 علي بن جابر حسن قحل 7 حامد بن بخيتان عالي الحربي 7 تيسير بن عيد عايض المطيري 7 فيصل بن مبطي عوض الجابري 6

هذا وقد قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر والثناء لولاة الأمر – حفظهم الله – على كل ما يتم تقديمه في سبيل تطوير الأعمال والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين ودعم وتحفيز العاملين فيهما؛ كما هنأ معاليه من شملتهم الترقيات على الثقة التي منحت لهم مؤكدًا أنها حافز لهم لبذل المزيد في خدمة الحرمين وتطوير منظومة الأعمال فيهما وخدمة قاصديهما سائلًا المولى لهم التوفيق والسداد.