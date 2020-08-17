بالفيديو.. استشاري: المملكة تجاوزت مرحلة الخطر من كورونا

المواطن - الرياض
قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله الحقيل، إن المملكة تجاوزت من الناحية العلمية مرحلة الخطر من فيروس “كورونا” المُستجد.
فيديو | استشاري أمراض معدية: من الناحية العلمية #المملكة تتجاوز مرحلة الخطر من #فيروس_كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/hQ1mwwmcN7
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 16, 2020
وأضاف الحقيل أن تجاوز مرحلة الخطر يعود لعدة أسباب، أبرزها هو أن نسبة التعافي المُسجلة بالمملكة والتي تُعد من أفضل النسب عالمياً.
وتوقع الحقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، التوصل إلى لقاح فعال وبدء استخدامه خلال شهور قليلة، وتحديداً قبل نهاية العام الجاري 2020.
وأشار الدكتور عبدالله الحقيل إلى أن الجائحة لا زالت موجودة بالعالم لكن تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى.
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