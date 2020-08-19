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بالفيديو.. الداخلية تذكر بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية
للوقاية من فيروس كورونا المستجد

بالفيديو.. الداخلية تذكر بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية

2020/08/19
الساعة 9:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بالفيديو.. الداخلية تذكر بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن العقوبة المقررة في حال مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الوزارة: إنه يعاقب كل من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة بتاريخ السادس من شوال 1441هـ بغرامة مالية قدرها 1000 ريال في حال مخالفة الآتي:

  • عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية
  • عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي
  • رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين والخاص
  • عدم الالتزام بالإجراءات المعدة عند ارتفاع الحرارة عن 38 مئوية

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن العقوبة تضاعف حال تكرار المخالفة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير للحد من تفشي فيروس كورونا.




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