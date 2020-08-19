بالفيديو.. الداخلية تذكر بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن العقوبة المقررة في حال مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الوزارة: إنه يعاقب كل من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة بتاريخ السادس من شوال 1441هـ بغرامة مالية قدرها 1000 ريال في حال مخالفة الآتي:

عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية

عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي

رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين والخاص

عدم الالتزام بالإجراءات المعدة عند ارتفاع الحرارة عن 38 مئوية

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن العقوبة تضاعف حال تكرار المخالفة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير للحد من تفشي فيروس كورونا.





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