بالفيديو.. الداخلية تذكر بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الداخلية عن العقوبة المقررة في حال مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقالت الوزارة: إنه يعاقب كل من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة بتاريخ السادس من شوال 1441هـ بغرامة مالية قدرها 1000 ريال في حال مخالفة الآتي:
- عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية
- عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي
- رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين والخاص
- عدم الالتزام بالإجراءات المعدة عند ارتفاع الحرارة عن 38 مئوية
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن العقوبة تضاعف حال تكرار المخالفة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير للحد من تفشي فيروس كورونا.
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