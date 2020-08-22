بالفيديو.. تعرف على تردد قنوات عين التعليمية وطريقة التحديث

المواطن - الرياض

أعلنت قنوات “عين” التعليمية التابعة لوزارة التعليم، عن تحديث تردُّداتها غدًا الأحد، وأكدت على ضرورة إعادة ضبط القنوات مرة أخرى على نفس التردُّد بقمر (عرب سات 12437 عمودي).

ودعت قنوات “عين” من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومن أجل ضمان استمرار بثّ قنوات (عين) بأفضل جودة لتحديث القنوات يوم غدٍ الأحد (4 محرم 1442هـ).

لطلابنا وطالباتنا وأولياء الأمور..

لضمان استمرار بث #قنوات_عين بأفضل جودة فإنه سيتم تحديث القنوات يوم غدٍ الأحد 4 محرم 1442هـ وننوه على ضرورة إعادة الضبط مرة أخرى لنفس تردد القنوات على قمر عرب سات 12437 عمودي وفق الخطوات الموضحة في #الفيديو.. pic.twitter.com/gRokMfS9uB — قناة عين (@iEN_tv) August 22, 2020

وأشارت إلى ضرورة إعادة الضبط مرة أخرى لنفس تردد القنوات على قمر (عرب سات 12437 عمودي).

خطوات تحديث قنوات عين

ونشرت قنوات “عين” مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الإعدادات.

– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.

– اختيار القمر الصناعي عرب سات.

– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.

– اختيار معدل الترميز 27500.

– ضبط الإرسال على DVB-S2.

– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.

انطلاق العام الجديد

وتعتبر قناة أو مجموعة قنوات عين التعليمية من أبرز الوسائل التعليمية التي اعتمدها وزارة التعليم من أجل عقد الحصص الدراسية للمقررات في مختلف المراحل الدراسية، بحيث تتيح إمكانية مشاهدة البث المباشر لقناة عين دروس، أو الرجوع إلى الدروس المسجلة والتي ستكون متوفرة في القناة الرسمية لعين التعليمية على الموقع العالمي يوتيوب.

آلية بداية العام الدراسي

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي.

وشددت وزارة التعليم على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم، فيما تتولى الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.

وبحسب آلية العام الدراسي الجديد، تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات؛ وفقًا للمعطيات والمستجدات.

وسيتم توفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، وأن يتم توزيع تلك التعليمات والأدلة الاسترشادية على الطلاب والطالبات مع الكتب المدرسية، وسيتم توفيرها بشكل إلكتروني على موقع الوزارة ومنصاتها.

توجيه ومتابعة المدارس

كما تتولى إدارات التعليم توجيه ومتابعة المدارس لتوزيع الكتب الدراسية من خلال التواصل بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم، ووفق آلية تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما يواصل المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي تدريب الهيئة التعليمية عن بُعد خلال فترة العودة للمدرسة على برامج وأدوات التعليم عن بُعد، وإستراتيجيات ووسائل التواصل الفعّال مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وفق خطة تدريب يُعلن عنها.

وتكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال عن بُعد من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

كما تُخصص إدارة المدرسة يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتم الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، حيث سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يتم أرشفته على قنوات اليوتيوب، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات، ويحقق أعلى نواتج تعلّم ممكنة.

وأيضًا يتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة “مدرستي”، بالإضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس للأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.







شارك الخبر