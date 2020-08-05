‎الرئيسية
العالم
بالفيديو.. حريق ضخم في السوق الشعبي بإمارة عجمان
إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين

بالفيديو.. حريق ضخم في السوق الشعبي بإمارة عجمان

2020/08/05
الساعة 8:25 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
114
0
طباعة
بالفيديو.. حريق ضخم في السوق الشعبي بإمارة عجمان
المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام إماراتية، منذ قليل، باندلاع حريق هائل في السوق الشعبي بإمارة عجمان.

وفي التفاصيل: اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت صحيفة “البيان” الإماراتية، مساء الأربعاء، بأن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :