بالفيديو.. حريق ضخم في السوق الشعبي بإمارة عجمان

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام إماراتية، منذ قليل، باندلاع حريق هائل في السوق الشعبي بإمارة عجمان.

فرق الدفاع المدني في #عجمان تكافح حريق متطور في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/ZHDF2EgggB — صحيفة الخليج (@alkhaleej) August 5, 2020

وفي التفاصيل: اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت صحيفة “البيان” الإماراتية، مساء الأربعاء، بأن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.



