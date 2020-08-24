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بالفيديو.. لحظة انزلاق وزير الداخلية التركي في مجرى السيول

بالفيديو.. لحظة انزلاق وزير الداخلية التركي في مجرى السيول

2020/08/24
الساعة 11:11 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بالفيديو.. لحظة انزلاق وزير الداخلية التركي في مجرى السيول
المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للانزلاق بأحد طرق مدينة جيرسون التركية التي تعرضت لفيضان عنيف أمس الأحد.

وانزلقت قدم الوزير التركي، أثناء تفقده الخسائر التي خلفتها الأمطار الشديدة وما أحدثته من دمار في المساكن والأحياء.

ولم تتدارك السلطات التركية الكارثة التي وقعت بمدينة جيرسون، إلا في وقت متأخر، فيما تحاول فرق الإنقاذ العثور على الضحايا والمفقودين.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم جراء تلك السيول، فيما لا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ 127 شخصاً.




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