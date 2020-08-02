بالفيديو .. ملعب الدرة جاهزًا لاستضافة ديربي النصر والهلال

المواطن - محمد سمعه

نشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” فيديو أوضح من خلاله جاهزية ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لاستضافة مباراة النصر والهلال في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

6⃣ ملعب الملك فهد الدولي بالرياض pic.twitter.com/y00LES0pYV — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 2, 2020

وعرض مقطع الفيديو جاهزية ملعب الملك فهد الدولي “الدرة” لاستضافة المباراة، بعدما نشر حساب وزارة الرياضة مجموعة من مقاطع الفيديو لـ منشآتها الجاهزة لاستضافة واحتضان المنافسات الرياضية.

10 دول تُرسل حُكامها لإدارة المباريات المتبقية

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية عبر “تويتر” أن جنسيات الطواقم الأجنبية للحكام المشاركين في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين من 10 دول وهم ” فنلندا – بلغاريا – بولندا – ليتوانيا – إستونيا – فرنسا – المجر – مونتينيغرو – البوسنة – صربيا “.

وأضاف حساب برنامج “الحصاد الرياضي” أن عدد من الحكام السعوديين، سوف يُشارك كحكم رابع في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات المتبقية من دوري 2019/2020.

خطوات احترازية قبل ديربي النصر والهلال

وفي وقت سابق، كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الخطوات التي سيتم اتباعها لعودة مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من بعد غد الثلاثاء، الموافق الرابع من أغسطس.

وذكر الموقع الرسمي لـ رابطة الدوري السعودي أن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الرابطة يشمل كافة الإجراءات والاحتياطات التي ستُطبّق خلال الـ64 مباراة المتبقية في الموسم الكروي 2019/2020.

وأكدت الرابطة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية منذ لحظة وصول اللاعبين إلى الملعب، حيث سيصل أعضاء الفريق الواحد في مجموعة من الحافلات، ستكون مُعقمة على أعلى مستوى، وبأوقات مختلفة عن حافلة الفريق الآخر، كما أن نقطة وصول اللاعبين ستختلف منعًا للتجمع.

وسيتم كذلك تعقيم غرف خلع الملابس قبل وبعد وصول اللاعبين، وبين شوطي المباراة.

كما أكدت رابطة الدوري أن الدليل الإرشادي يُوضح عدد الأفراد الذي سيكون مُصرحًا لهم الدخول إلى أرض الملعب.

كما أن الدليل الإرشادي يمنع تمامًا البصق أو “المضمضة” داخل ساحة الملعب أو تبادل القمصان، كما أن جميع حاملي الكرات سيرتدون “الكمامات”.

ومن أجل سلامة الجميع، سيُمنع الصحفيون والإعلاميون المسؤولون عن تغطية المباريات من التواجد في ممرات غرف خلع الملابس، كما سيكون واجب عليهم ارتداء الكمامات وغسل الأيدي.

جدير بالذكر أن ديربي النصر والهلال، كان انتهى في الدور الأول بفوز النصر بثنائية مقابل هدف في مباراة أُقيمت يوم 27 أكتوبر الماضي على ملعب جامعة الملك سعود.



