بانيغا يُبدع بمباراته الأخيرة مع إشبيلية قبل الانتقال لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني، أداءً مميزًا في الشوط الأول ضد نادي إنتر ميلان، وذلك في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي المُقامة حاليًا.

ونجح بانيغا في صناعة الهدف الثاني لـ إشبيلية، في شباك نادي إنتر ميلان، الذي سُجل عبر اللاعب لوك دي يونج بالدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وبعد نهاية مباراة إنتر ميلان، وإشبيلية، سيستعد بانيغا للانضمام لصفوف نادي الشباب في الدوري مع بداية موسم 2020/ 2021.

نجم إشبيلية شارك في مونديال روسيا:

وكان بانيغا نجم إشبيلية، لعب مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2018 الذي أُقيم في روسيا، كما سبق له اللعب بقميص نادي فالنسيا الإسباني.

يذكر أن نادي إشبيلية كان تأهل لـ نهائي الدوري الأوروبي ضد نادي إنتر ميلان، بعد إقصاء فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الأربعة بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف.

وانطلقت مباراة إنتر ميلان ضد إشبيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب راين إينرجي ستاديوم في مدينة كولون الألمانية.

ويُدرب نادي إشبيلية، حاليًّا المدرب الإسباني خولين لوبتيجي المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا.

إشبيلية يُطارد اللقب السادس لـ اليورباليج:

وفي حال تمكن نادي إشبيلية من الفوز بلقب الدوري الأوروبي اليوم، فسيكون حصد اللقب رقم ستة في تاريخه في البطولة الأوروبية.

وإذا نجح إشبيلية في الفوز بـ الدوري الأوروبي فهذا يعني تأهله لـ دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021.





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