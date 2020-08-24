بايرن ميونيخ بطلًا لـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ التي أُقيمت على ملعب “دا روش” في البرتغال، بفوز العملاق البافاري بهدف دون رد ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2020.

سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ:

وتُعد هذه المرة السادسة التي يتوج فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا، فيما خسر باريس سان جيرمان اللقب في المرة الأولى التي تأهل فيها إلى المباراة النهائية.

وبدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ بشكل سريع، وسط محاولات قوية من الفريقين لتسجيل هدف مبكر ولكن دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

بايرن ميونيخ يخطف الفوز:

وانطلق الشوط الثاني بشكل هادئ، قبل أن ينجح بايرن ميونيخ في تسجيل هدف الفوز عن طريق عرضية مميزة لعبها كيميتش، ليسجلها كينجسلي كومان برأسية مميزة في الدقيقة 59.

وكاد كومان أن يُسجل الهدف الثاني من تسديدة طائرة، إلا أن تياجو سيلفا أنقذ فريقه، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح، لتنتهي مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ بفوز العملاق البافاري باللقب للمرة السادسة في تاريخه.





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