بايرن يستهدف الفوز رقم 5 ضد ليون

المواطن - مروة نبيل

يسعى بايرن ميونيخ لمواصلة تألقه ضد ليون الفرنسي في منافسات البطولات الأوروبية، وتحقيق الفوز عليه خلال مواجهة اليوم.

بايرن ميونيخ.. والفوز الخامس

ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونيخ ضد ليون على ملعب “خوسيه ألفالادي” في لشبونة، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء بايرن ميونيخ ضد ليون الفرنسي في البطولات الأوروبية، حيث يتفوق عليه خلال المواجهات الأخيرة.

ولعب بايرن ميونيخ ضد ليون الفرنسي 8 مباريات من قبل ضمن منافسات البطولات الأوروبية، وتمكن العملاق البافاري من تحقيق الفوز في آخر 4 مواجهات، وخسر مرتين وتعادل مثلهما.

الفريقان في دوري أبطال أوروبا

ويُعد العملاق البافاري هو الفريق الأوروبي الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته في دوري أبطال أوروبا، كما يملك قوة هجومية لافتة، حيث سجل 39 هدفًا في 9 مواجهات فقط، وذلك قبل مباراة اليوم.

ويطمح الفريق الفرنسي للفوز في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل خاصة أنه نجح في إخراج الكبار هذا الموسم، بعد إقصائه يوفنتوس من دور الـ16، ثم تحقيقه لأكبر مفاجآت البطولة والإطاحة بفريق مانشستر سيتي من ربع النهائي.





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