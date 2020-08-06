بحضور المسحل .. تفاصيل اجتماع الفيفا لاتحادات غرب آسيا

المواطن - واس

تواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الخميس، في الاجتماع الذي نظّمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” للاتحادات الوطنية لمنطقة غرب آسيا وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض خطط التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لكل اتحاد ومناقشة التطورات الأخيرة للعبة.

الفيفا يُساند الجهود المبذولة للعودة إلى الحياة الطبيعية

وأكد المسحل أن الاجتماع جسّد حرص الاتحاد الدولي على متابعة النشاطات الكروية في العالم بشكل مباشر والعمل على مساندة الجهود لعودة الحياة للملاعب الكروية في ظل أزمة فيروس كورونا.

شكوى لـ المسحل من النصر قبل اجتماع الفيفا

وكان النصر وجّه رسالة نارية للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، وذلك تضرر العالمي من الأخطاء التحكيمية في مباراة الهلال التي أُقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب صفوان السويكت رئيس النصر عبر حسابه اليوم الخميس: ” بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدًا مُخلًا بميزان العدالة (من قبل VAR)”.

وأضاف السويكت: “سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة! سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله”.



