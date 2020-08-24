بدء التجارب السريرية على لقاح مصري ضد كورونا

المواطن - متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر، حسام عبدالغفار، أمس الأحد، بدء التجارب السريرية على لقاح مصري ضد فيروس كورونا.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية المصرية: إن هناك إعلانًا لمن يريد التقدم للمشاركة في التجارب السريرية، ويتم اختيار المتطوعين وفق الشروط الصحية التي يحددها البروتوكول البحثي.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن المتطوعين يمضون على إقرار برغبتهم في المشاركة في هذه التجربة؛ لما لها من أثر فعال.

وأشار عبدالغفار إلى عدم وجود مقابل مادي للمتطوعين في فريق المشاركين في التجارب؛ لأن القانون المصري يمنع ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 97340 حالة، من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.





شارك الخبر