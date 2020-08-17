بدر بن سلطان يستعرض جهود تحسين الاتصالات لتسهيل الدراسة عن بعد

المواطن - الرياض

ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان استعدادات الجهات المعنية لتطبيق الدراسة عن بعد خلال الفترة التي حددتها وزارة التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الإمارة بجدة اليوم مع مديري التعليم بالمنطقة ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة، لاستعراض استعدادات العام الدراسي المقبل.

استعدادات الدراسة عن بعد

وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي، ومدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، ومدير عام تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي ، ومدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، ومدير تعليم الليث الدكتور زكي الحازمي ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن استعداد إدارات التعليم للعملية التعليمية والتي ستكون عن بعد خلال الفترة المحددة من العام الدراسي الجديد، وخطط الاتصالات وتقنية المعلومات لتجويد الاتصالات في محافظات المنطقة بما يضمن سير العملية التربوية وتحقيق الاستفادة لكافة شرائح الطلاب.





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