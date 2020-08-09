برشلونة ضد نابولي .. البارشا يعبر لدور الـ8 ويضرب موعدًا مع البايرن

المواطن - محمد سمعه

تأهل الفريق الكروي الأول ببرشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد اجتياز عقبة مباراة برشلونة ضد نابولي الإيطالي، بثلاثية مقابل هدف في إياب دور ثُمن النهائي.

الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد نابولي

وبدأ الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد نابولي، بضغط هجومي من قبل البارشا أسفر عن إحراز الفرنسي كليموه لينجليه للهدف الأول لـ برشلونة بالدقيقة العاشرة عبر ضربة رأسية مُتقنة.

وواصل البارشا، ضغطه الهجومي القوي في مباراة برشلونة ضد نابولي، حتى نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إضافة الهدف الثاني للبارشا بالدقيقة الثانية والعشرين بطريقة جميلة.

وأضاف ميسي بعد ذلك ثالث أهداف مباراة برشلونة ضد نابولي، والثاني له بالدقيقة الـ30 ولكن تم إلغاؤه من قبل الحكم التركي كونيت تشاكر بسبب لمسة يد من النجم ميسي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول من مباراة برشلونة ضد نابولي، سجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ثالث الأهداف لـ البارشا من ركلة جزاء.

إنسيني يُقلص الفارق لـ نابولي

وبالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، قلص اللاعب الإيطالي لورينزو إنسيني الفارق بإحرازه الهدف الأول للفريق الإيطالي في مباراة برشلونة ضد نابولي من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد نابولي، بتقدم البارشا بثلاثية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من لقاء برشلونة ضد نابولي، لم يتغير الحال حيث حافظ برشلونة على تقدمه، كما سجل البولندي أركاديوش ميليك هدفًا للفريق الإيطالي عبر ضربة رأسية ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وبعد نهاية مباراة برشلونة ضد نابولي، سيواجه البارشا فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة المقبلة، في مباراة دور ربع النهائي.



