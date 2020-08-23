برشلونة يعلن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأحد، إصابة لاعبه الجديد البوسني ميراليم بيانيتش، بفيروس كورونا المستجد.

بيانيتش يُعاني من كورونا:

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي: “لقد ثبتت إصابة بيانيتش بفيروس كورونا، بعد أن أجرى فحصًا طبيًّا يوم السبت 22 أغسطس بسبب معاناته من بعض الانزعاجات”.

وتابع نادي برشلونة بيانه قائلًا: “اللاعب بصحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي.. لهذا السبب، لن يسافر اللاعب إلى إسبانيا إلا بعد مرور 15 يومًا من العزل للانضمام إلى برشلونة”.

ميراليم مع برشلونة:

وكان نادي برشلونة الإسباني قد نجح في التعاقد اللاعب البوسني بداية من الموسم المقبل قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى البيانكونيري.

وسيغيب النجم البوسني عن بداية الموسم التحضيري للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ومن المتوقع غيابه أيضًا عن صفوف منتخب بلاده في مباراتي إيطاليا وبولندا بدوري الأمم الأوروبية.

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