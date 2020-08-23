برشلونة يُحدد خليفة ميسي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، فشل تمامًا في إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء مع النادي، خاصة أن النجم الأرجنتيني غاضب من الطريقة التي تُدار بها الأمور في النادي من قبل مجلس الإدارة برئاسة جوزيب بارتوميو.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية اليوم الأحد إن إدارة برشلونة تُخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا ليكون خليفة ميسي في المرحلة المُقبلة في نادي برشلونة.

ولم يجدد ديبالا عقده مع يوفنتوس بالفترة الحالية، حيث سينتهي في العام المقبل، مما يجعل الفرصة مناسبة لـ برشلونة للتحرك وضم اللاعب.

طريقة الإنتر للتعاقد مع ميسي

وبالأمس، ذكرت صحيفة La Gazzetta Dello Sport أن إنتر ميلان سيُقدم عرضًا خياليًّا لإقناع ميسي بالانضمام للنادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية على أن إنتر ميلان سيبحث عن راعٍ صيني وذلك من أجل تقديم مبلغ خرافي لـ برشلونة للموافقة على بيع ميسي خلال الفترة المقبلة.

كشف تفاصيل الاجتماع يُشعل غضب ميسي

وكان ميسي أبدى رغبته في الرحيل عن برشلونة، وذلك بسبب كشف تفاصيل اجتماعه مع المدرب الهولندي رونالد كومان، المدرب الجديد لـ برشلونة.

وكان بارتوميو طلب من كومان عدم الإفصاح عن نتيجة اجتماعه مع ميسي؛ وذلك للحفاظ على بقاء النجم الأرجنتيني في النادي الكتالوني.

وسيتنافس باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي مع الإنتر، لضم النجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي وقت سابق، ذكر راديو كتالونيا الإسباني، أن ميسي جلس مع المدرب الجديد لـ برشلونة، الهولندي رونالد كومان، وأبلغه بأنه لا يريد البقاء في البارشا، مفضلًا الانتقال لفريق إنتر ميلان بالفترة المقبلة.





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