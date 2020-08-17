برشلونة يُحدد موعد الإعلان عن المدرب الجديد

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي برشلونة الإسباني خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الاثنين، عن الموعد الجديد الذي سيتم فيه الإعلان عن المدرب الجديد للفريق الكروي الأول بالبارشا، خلفًا للمدرب الإسباني كيكي سيتين.

مدرب جديد لـ البارشا غدًا الثلاثاء

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية المُقربة من البارشا، إن النادي سيُعلن غدًا الثلاثاء عن المدرب الجديد للفريق، وذلك بعد الخروج المُهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور الثمانية.

وتُشير التقارير إلى أن المدرب الهولندي رونالد كومان سيكون هو الأقرب لتدريب نادي برشلونة خلفًا لـ كيكي سيتين.

برشلونة يُوافق على مغادرة 7 لاعبين دُفعة واحدة

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن البارشا سيسمح برحيل كل من ” البرازيلي أرثر ميلو، الكرواتي إيفان راكيتيتش، الفرنسي عثمان ديمبيلي، التشيلي أرتورو فيدال، الفرنسي صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، الدنماركي مارتين برايثوايت”.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة سيبيع هؤلاء السبعة من أجل تمويل الصفقات الجديدة وبناء فريق جديد تحت قيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع بداية الموسم المُقبل.

وفي سياق آخر، وجّه الإسباني تشافي هيرنانديز صدمة إلى البارشا رافضًا فكرة تدريب النادي الكتالوني بالوقت الحالي، ومفضلًا العمل في الدوري الإنجليزي، بعد رحيله عن نادي السد القطري.

وكان برشلونة سبق له الفوز بدوري الأبطال في خمس مناسبات، كان آخرها في عام 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي.





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